فيديو .. نجوم التعاون يصلون ملعب الجوهرة

المواطن - محمد سمعه

وصل نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون إلى ملعب الجوهرة المشعة بجدة؛ وذلك استعدادًا لمواجهة النصر في تمام الثامنة والربع مساء اليوم السبت في بطولة كأس السوبر السعودي.

فيديو | 🎥 وصول "الذئاب" إلى ملعب الجوهرة .. #يارب_وفق_تعاونا 💛 pic.twitter.com/6jNPgnAlZB — نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) January 4, 2020

ويتنافس النصر والتعاون على نيل اللقب الأول لهما في بطولة السوبر، حيث لم يسبق التعاون أن وصل إلى نهائي السوبر، بينما وصل النصر مرتين ولكن لم يحالفه الحظ للفوز باللقب.

ويعتبر النصر من أكثر الفرق لعبًا على النهائيات في العقد الأخير، لكنه يحمل سجلًا سلبيًّا على مستوى النتائج، ويأمل مشجعو النصر في أن يكسر فريقهم العناد الذي لازمه في النهائيات الأخيرة، وأن يبدأ العقد الجديدة ببطولة.

قيمة النصر 3 أضعاف التعاون:

ويملك النصر قيمة تسويقية أكبر من نادي التعاون تصل إلى ثلاثة أضعاف قيمة الفريق الأول لكرة القدم بـ التعاون.

ووفقًا لـ GOAL فإن القيمة التسويقية للنجم البرازيلي جوليانو لاعب النصر تساوي فقط قيمة الفريق الأول بنادي التعاون.

جدير بالذكر أن المجموع الكلي لقيمة لاعبي النصر يصل إلى 243 مليون ريال، بينما تصل القيمة التسويقية للاعبي فريق التعاون إلى 62 مليون ريال.

وتُعد مباراة النصر والتعاون في السوبر اليوم، هي النهائي العاشر للنصر في السنوات العشر الأخيرة، حيث كسب العالمي نهائي واحد وخسر في ثمانية، أربعة منها بركلات الترجيح.

وخسر النصر أول نهائي في هذا العقد موسم 2009/ 2010 ضد نادي الشباب بركلات الترجيح على كأس الأمير فيصل بن فهد، وفي عام 2012 خسر كأس الملك من النادي الأهلي بجدة، وفي العام الذي يليه خسر أيضًا لقب كأس ولي العهد بركلات الترجيح ضد الهلال، وبعد ذلك عاد النصر في عام 2014 وانتصر على الهلال في نفس الكأس.

وفي عام 2014 خسر نهائي كأس السوبر من الشباب بركلات الترجيح، واستمر العناد من جديد ليخسر النصر كأس الملك من الهلال بركلات الترجيح في ملعب الجوهرة عام 2015، وعاد في نفس العام ليخسر من غريمه التقليدي الهلال في كأس السوبر بالعاصمة البريطانية لندن. ولعب العالمي نهائي كأس الملك أمام الأهلي في عام 2016، وخسره بهدفين مقابل هدف على ملعب الجوهرة بجدة، وفي عام 2017 خاض النصر نهائي آخر نسخة من كأس ولي العهد ضد الاتحاد، وخسره بهدف نظيف على ملعب إستاد الملك فهد بالرياض.

النصر يسعى لفك العقدة:

ويعتبر النصر من أكثر الفرق لعبًا على النهائيات في العقد الأخير، لكنه يحمل سجلًا سلبيًّا على مستوى النتائج، ويأمل مشجعو النصر في أن يكسر فريقهم العناد الذي لازمه في النهائيات الأخيرة، وأن يبدأ العقد الجديدة ببطولة.

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