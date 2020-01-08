فيديو .. نجوم ريال مدريد وفالنسيا يصلون ملعب الجوهرة

المواطن - محمد سمعه

وصل نجوم ناديي ريال مدريد وفالنسيا إلى ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وذلك استعدادًا لخوض مباراة نصف النهائي بكأس السوبر الإسباني.

وستنطلق مباراة ريال مدريد وفالنسيا في تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء بتوقيت المملكة على ملعب الجوهرة المشعة.

ونشر الحساب الرسمي لـ ريال مدريد عبر تويتر لحظات من التقاط زيدان لصور تذكارية مع عشاق الريال بالمملكة قبل مواجهة فالنسيا على ملعب “الجوهرة المشعة” اليوم بجدة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

💪🏻👕 TODO listo, TODO preparado Nuestro vestuario en el día de hoy 👟#ValenciaRealMadrid 🦇🟣 #Supercopa2020 pic.twitter.com/gHiT6ujkrY — Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) January 8, 2020

ويطمح المرينغي، تحت قيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، في تحقيق الفوز في مباراة فالنسيا ضد ريال مدريد اليوم، والتأهل إلى نهائي السوبر الإسباني بجدة، فيما يسعى الخفافيش للظهور بشكل مميز وخطف بطاقة التأهل.

وتنقل القناة الرياضية السعودية مباريات بطولة كأس السوبر الإسباني بجدة بشكل حصري على قنواتها، وأكدت عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، على وجود تغطية مميزة.

جدير بالذكر أن نهائي السوبر الإسباني سيُقام يوم الأحد المقبل 12 يناير.

تابعنا على تواصل معنا على