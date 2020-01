فيديو .. نجوم ريال مدريد وفالنسيا يصلون ملعب الجوهرة

المواطن - محمد سمعه

وصل نجوم ناديي ريال مدريد وفالنسيا إلى ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وذلك استعدادًا لخوض مباراة نصف النهائي بكأس السوبر الإسباني.

👋💫 Hello King Abdullah Sports City, we're here!#RMSuperCopa | #HalaMadrid pic.twitter.com/Vl7Ma4gOLJ

— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) January 8, 2020