فيديو .. نصراوي متهمًا حمدالله: “شايف نفسه” على النصر

المواطن - محمد سمعه

انتقد مشجع نصراوي، اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر، وذلك بعد تعادل العالمي ضد الاتحاد يوم الجمعة الماضية بهدف لكل فريق في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث المشجع لـ برنامج ” مدرجاتنا” على القناة الرياضية السعودية قائلًا: حمدالله ” شايف نفسه” على النصر، مستواه في انخفاض منذ بداية الموسم، وأتمنى منه أن يُراجع نفسه.

فيتوريا أمام مرمى الانتقادات

وفي سياق آخر، وجه فهد الهريفي نجم نادي النصر الأسبق، لومًا شديدًا إلى المدرب البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر وذلك بسبب سياسته الفنية في وضع تشكيل الفريق.

وكتب الهريفي عبر حسابه الرسمي في تويتر: “بسأل بس بدون زعل، من الأفضل صالح الشهري ولا عبدالفتاح آدم، في الحالتين الهلال والنصر كان متعادلين، في وقتها في جولة هالأسبوع، فيتوريا لم يُدخل عبدالفتاح ورازفان أشرك الشهري، تعادل الأول وفاز الثاني، من يُجيد قراءة الشوط الثاني ويحسن التغيير والتوقيت، متى فاجأنا بتغيير”.

رسالة مطمئنة لجمهور النصر

وفي وقت سابق، وجه عبدالعزيز بغلف عضو نادي النصر الذهبي رسالة طمأنينة إلى جماهير نادي النصر حول مصير بعض من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وغرّد بغلف عبر حسابه الرسمي في ” تويتر ” قائلًا: إلى جماهير النصر، كل لاعب يدخل الفترة الحرة، ويحتاجه المدرب فثقوا أن الإدارة سوف تتعاقد معه، حرصكم جميل والأجمل الانتظار إلى حين الإعلانات الرسمية، لكل رأيه ويبقى فيتوريا صاحب القرار، هذه معلومة بالمناسبة وليس تكهنات، إن كنتم تثقوا في محبكم فعليكم بدعم الإدارة والمدرب.

جدير بالذكر أن الحارس وليد عبدالله واللاعبين البرازيلي بيتروس وعوض خميس قد دخلوا الفترة الحرة حيث تنتهي عقودهم جميعًا بنهاية موسم 2019-2020.

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