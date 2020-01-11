فيديو.. نهاية صادمة لمروض ثعابين أراد تقبيل حية كوبرا 
قبلة الموت

فيديو.. نهاية صادمة لمروض ثعابين أراد تقبيل حية كوبرا 

2020/01/11
الساعة 11:33 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, غرائب
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المواطن - متابعة

استدعى سكان أحد الأحياء الفقيرة بمدينة بادرافاتي الهندية مروض ثعابين محلي؛ كي ينقذهم من حية كوبرا، فجاء الرجل وأمسك الحية بسهولة، لكن خذلته ثقة نفسه الشديدة وقرر أن يتباهى بخبرته فقبل الحية، لتكون النهاية الصادمة.

ووصف موقع الديلي ميل البريطاني الواقعة بأنها قبلة الموت، وتم نقل مروض الثعابين سونو إلى مستشفى متخصص بمعالجة لدغات الثعابين، بعدما غرست حية كوبرا أنيابها في شفته السفلى، وبثّت فيها كمية ضخمة من السم القاتل.

ويبلغ طول الحية نحو متر ونصف، وكانت تتنقل بين مساكن أحد الشوارع، وتختبئ أحيانًا أسفل البلاط الذي يغطي الأرضيات، وعلى الفور، استدعى السكان المروض سونو، وكان تحت تأثير الخمر، وفاجأته بلدغة قوية بينما حاول المروض إبعادها عنه بقوة ورعب.

وبحسب الصحيفة، تمكّن الأطباء في المستشفى المتخصص من إنقاذ سونو من الموت، مؤكدين أن سرعة نقله إلى المستشفى أنقذت حياته.

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