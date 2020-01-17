فيديو .. هجوم على اتحاد القدم بعد حديث عبدالله السالم

المواطن - محمد سمعه

وجّه الإعلامي وليد الفراج، مقدم برنامج “الدوري مع وليد”، هجومًا شديدًا لاتحاد كرة القدم السعودي وللجنة الاحتراف بداخله؛ وذلك بسبب قضية اللاعب عبدالله السالم الذي عانى بسبب بقائه في منزله لمدة أربعة أشهر دون حل أزمته مع نادي النصر.

وقال الفراج: “حرام” ما يحدث لعبدالله السالم هذا لاعب “أكل عيشه” ورزقه من كرة القدم، ويمكث في منزله أربعة أشهر دون أن ينظر أحد إلى قضيته، هل هذا معقول.

وفي السياق ذاته قال الناقد الرياضي عبدالله التويجري: ما يحدث مع عبدالله السالم “حرام” وغير مُرضٍ، لماذا لم يصدر قرار بخصوص قضيته لمدة أربعة أشهر؟! والآن نوجه السؤال لرئيس لجنة الاحتراف معيض الشهري.

وتحدث السالم لـ برنامج الدوري مع وليد قائلًا: “الخطابات بيني وبين لجنة الاحتراف توقفت ولا أعرف السبب، وأنا جالس في بيتي منذ 4 شهور ولا أعرف مصيري، هل أنا على ذمة نادٍ أو لاعب حر، مستقبلي متوقف”.

وتابع السالم: أتمنى أن يتم إيجاد حل حتى لا يضيع مستقبلي، وأثق في تدخل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة وياسر المسحل رئيس اتحاد القدم لحل الأزمة.

وكان النصر قرر التخلي عن عبدالله السالم بقرار من المدرب روي فيتوريا، كما أشار السالم إلى أنه لم يستلم مكافأة تحقيق النصر لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي، رغم أنه يستحقها، مشيدًا برئيس العالمي السابق سعود السويلم، مؤكدًا أنه أفضل رئيس تعامل معه.

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