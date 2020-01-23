فيديو.. وزير الطاقة من دافوس: المملكة لاعب مهم دولياً
أكد التزام السعودية بضمان أمن الطاقة في العالم

فيديو.. وزير الطاقة من دافوس: المملكة لاعب مهم دولياً

2020/01/23
الساعة 4:20 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم, قمة العشرين
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عبدالعزيز بن سلمان
المواطن - الرياض

أكد وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، أن المملكة لاعب مهم ومؤثر في الساحة الدولية سواء على الصعيد السياسي والاقتصادي، وكذا في مجال الطاقة.

وتحدث وزير الطاقة اليوم في جلسة حول رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، في منتدى الاقتصاد العالمي دافوس، للحديث عن الأولويات الاستراتيجية للمملكة أثناء رئاستها لمجموعة العشرين الدورة المقبلة.

وتابع الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن المملكة تلعب دوراً وتساهم في جهود مكافحة التغير المناخي، وتدعم مسار إنتاج الطاقة النظيفة، مشيراً إلى أن مدينة “نيوم” تعد مثالاً للخطوات العملية التي تقوم بها المملكة لدعم الطاقة النظيفة، والحد من الغازات والانبعاثات الضارة بالمناخ.

عبدالعزيز بن سلمان
وزير الطاقة يتحدث في دافوس

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