فيديو وصور.. آثار مدمرة لموجة ثلجية شديدة بالولايات المتحدة

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

وثقت مقاطع الفيديو وصور مختلفة، آثار موجة ثلجية شديدة في الولايات المتحدة، حيث هبت رياح بقوة الأعاصير، وسقط البرد بحجم كرة الغولف، بسبب عاصفة شتوية شديدة غطت تكساس إلى ميشيغان، وفي الوقت نفسه، تشهد نيويورك درجات حرارة مرتفعة بشكل غير معقول لهذا الوقت من العام من خلال موجة حرارة صغيرة في نهاية هذا الأسبوع.



وكان لقي ما لا يقل عن 11 شخصًا حتفهم، وتم إلغاء أكثر من 1200 رحلة وتعطلت مئات الآلاف من مراكز الطاقة في سبع ولايات، وتم الإبلاغ عن الوفيات الناجمة عن العواصف في ولاية تكساس بسبب الطقس الجليدي، وفي ولاية ألاباما بسبب إعصار قاتل، وفي لويزيانا أيضًا حيث كانت الرياح قوية لدرجة رفع المنازل وحملها عدة مئات من الأقدام.

وبقي مئات الآلاف من الأشخاص دون كهرباء من تكساس إلى أوهايو، وأُغلقت أجزاء من الطرق السريعة في أوكلاهوما وأركنساس؛ بسبب الفيضانات، وأُلغيت مئات الرحلات الجوية في مطارات شيكاغو الدولية.

أعلنت حاكم أركنساس آسا هتشينسون حالة الطوارئ لمساعدة الطواقم التي تعمل على استعادة السيطرة في جميع أنحاء الولاية.

آثار

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