فيديو وصور.. الزائر الأبيض يحط رحاله في تبوك‬

المواطن - تبوك

شهدت منطقة تبوك في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة تساقط الثلوج بشكل كثيف حيث اكتست المرتفعات والجبال باللون الأبيض.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور احتفاء المواطنين بهذه الأجواء الشتوية حيث قاموا بتوثيق هذه اللحظات لمشاركتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم تكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق (تبوك، المدينة المنورة، الجوف، الحدود الشمالية، حائل)، في حين تستمر السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة، كما تنشط الرياح السطحية على وسط وغرب المملكة، ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز- علقان – الظهر).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، متوسط الموج إلى مائج.

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