فيديو وصور.. تأجيل دفن الهالك قاسم سليماني بعد حادث التدافع

المواطن - متابعة

قررت السلطات الإيرانية تأجيل دفن الهالك قاسم سليماني بعد حادث تدافع بمدينة كرمان أوقع 35 قتيلاً و48 جريحاً.

بالفيديو: تدافع في تشييع #قاسم_سليماني في #كرمان والتلفزيون الإيراني الرسمي يعلن 35 قتيلاً و48 جريحاً pic.twitter.com/GoJj2TgAdS — العربية (@AlArabiya) January 7, 2020

يذكر أن عدداً كبيراً من القتلى والجرحى، سقطوا اليوم الثلاثاء، في تدافع أثناء جنازة قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، قاسم سليماني.

وكان سليماني قد قُتل في ضربة أميركية بطائرة مسيرة في محيط مطار بغداد يوم الجمعة، وقُتل في نفس الضربة عدد من كبار الضباط الإيرانيين ومسؤولي الحشد الشعبي العراقي، أبرزهم نائب هيئة الحشد أبو مهدي المهندس.

وتنقّل جثمان سليماني في جولة عبر مدن عراقية وإيرانية عدة خلال الأيام الماضية. وشاركت حشود كبيرة اليوم في تشييع سليماني في كرمان (جنوب شرق) مسقط رأسه.

تابعنا على تواصل معنا على