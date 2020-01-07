فيديو وصور.. تأجيل دفن الهالك قاسم سليماني بعد حادث التدافع
أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى

فيديو وصور.. تأجيل دفن الهالك قاسم سليماني بعد حادث التدافع

2020/01/07
الساعة 2:06 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

قررت السلطات الإيرانية تأجيل دفن الهالك قاسم سليماني بعد حادث تدافع بمدينة كرمان أوقع 35 قتيلاً و48 جريحاً.

يذكر أن عدداً كبيراً من القتلى والجرحى، سقطوا اليوم الثلاثاء، في تدافع أثناء جنازة قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، قاسم سليماني.

 

وكان سليماني قد قُتل في ضربة أميركية بطائرة مسيرة في محيط مطار بغداد يوم الجمعة، وقُتل في نفس الضربة عدد من كبار الضباط الإيرانيين ومسؤولي الحشد الشعبي العراقي، أبرزهم نائب هيئة الحشد أبو مهدي المهندس.

وتنقّل جثمان سليماني في جولة عبر مدن عراقية وإيرانية عدة خلال الأيام الماضية. وشاركت حشود كبيرة اليوم في تشييع سليماني في كرمان (جنوب شرق) مسقط رأسه.

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