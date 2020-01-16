فيديو وصور.. فعاليات مهرجان جازان الشتوي تجذب الزوار

المواطن - خالد الأحمد - جازان

وثقت عدسة “المواطن”، الفعاليات المتنوعة التي انطلقت الأسبوع الماضي ضمن مهرجان جازان الشتوي الـ12، الذي يحمل شعار “جازان الفل .. مشتى الكل”، وجذبت الفعاليات المقامة بالكورنيش الجنوبي والكورنيش الأوسط بجازان آلاف الزوار من داخل وخارج المنطقة، ومن أبرزها فعاليات “The beach” البحرية، وفعاليات الكرنفال السعودي، وفعاليات هابي جازان؛ بالإضافة إلى فعاليات خيمة التسويق والألعاب، وفعاليات القرية التراثية، ومسرحية عويس.



فعاليات “The beach”:

وشهد شاطئ الكورنيش الجنوبي بجازان توافد مئات الزوار من أهالي المنطقة وخارجها؛ للاستمتاع بفعاليات The beach البحرية، وتشتمل على ألعاب مائية للأطفال، وجلسات بحرية، وسباقات البحرية واستعراضات فنية ليلية، وعروض لألعاب النار، ومسرح تفاعلي، ومقهى وعربات أطعمة، وغيرها من الأنشطة.

وتستقبل الفعاليات زوار المهرجان الشتوي يوميًا من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الثامنة مساءً، والتي جذبت أهالي وزوار جازان، والتي تتيح للأهالي والسياح الاستمتاع بالشواطئ والبحر، والتي تُقام للمرة الأولى في المنطقة.



فعاليات الكرنفال السعودي:

وجذبت فعاليات جوالات عروض الكرنفال السعودي الترفيهية آلاف الزوار، والتي نظمت تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه، والمقامة بالكورنيش الجنوبي بجازان، والتي تقام لأول مرة بالمنطقة، وتقدم الفعاليات عروضًا للسيرك العالمي، وعروضًا للألعاب النار، ومنطقة ألعاب الأطفال، وألعاب تنافسية حماسية للشباب من الجنسين، وكشكات للمطاعم.

وتعد هذه الفعاليات الترفيهية وجوالات عروض السيرك والتي تقام في كل من جازان ورابغ وينبع وتبوك وحفر الباطن وأبها والباحة، والذي يقدمها فريق متميز من المحترفين الأجانب بعروض ولوحات فنية ذات أفكار متنوعة ومتجددة.

ووثقت عدسة “المواطن”، امتلاء مسرح الفعاليات لأول مرة منذ انطلاقه، وذلك بعد تخفيض أسعار تذاكر دخول مشاهدة عروض السيرك.



فعاليات هابي جازان:

وشهدت فعاليات هابي جازان إقبالًا كبيرًا من قبل الزوار وأهالي المنطقة، والمقامة بالكورنيش الأوسط لمدينة جازان، والتي تتضمن مسرحًا تفاعليًا وحفلات دي جي، وألعابًا للأطفال، وبيتًا للشخصيات المرعبة، ومطاعم ومقاهي وكافيهات ومسرحًا غنائيًا، بالإضافة إلى كشكات تجارية وكشكات للأسر المنتجة.

كما شملت الفعاليات على أنشطة حركية مثل الكارتينج وسباق الألوان، وغيرها من الأنشطة الخاصة بالأطفال.

وشهدت الفعاليات قبل أيام حفلًا لجماهير نادي الهلال السعودي بمناسبة تحقيق اللقب الآسيوي، وتم تنظيمه تحت رعاية مجلس جمهور نادي الهلال بمنطقة جازان، وشهد الحفل المقام على مسرح الفعاليات إقبالًا جماهيريًا كبيرًا فاق التوقعات، رغم قلة مواقف السيارات الخاصة بزوار موقع الفعاليات.







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