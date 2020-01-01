فيديو وصور.. قصة قلادة أبو بكر الصديق التي تسلمها الملك سلمان

المواطن - الرياض

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، قلادة أبي بكر الصديق من الطبقة الأولى، من المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر؛ تقديرًا لجهوده الدبلوماسية الإنسانية على المستوى الإقليمي والدولي، للحد من المعاناة الإنسانية.

فيديو | #الملك_سلمان يتسلم قلادة أبي بكر الصديق من المنظمة العربية للهلال الأحمر تقديراً لجهوده للحد من المعاناة الإنسانية في العالم #الإخبارية pic.twitter.com/9jxLdZXJzf — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 1, 2020

وتعد قلادة الخليفة الراشد (أبي بكر الصديق رضي الله عنه)، التي تسلّمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- من المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر ذات رمزية مهمة وتتويجًا لجهود المملكة والملك سلمان في مجال العمل الإنساني في جميع بلدان ودول العالم.

وتأتي هذه القلادة تقديرًا لجهود المملكة وجهود خادم الحرمين- حفظه الله- الدبلوماسية الإنسانية على المستويين الإقليمي والدولي؛ للحدّ من المعاناة الإنسانية، وعرفانًا بدور المملكة الرائد واعتلائها قائمة الدول المانحة بحجم مساعدات تجاوز 40 مليار دولار خلال الخمس عشرة سنة الأخيرة حتى 2019م، فهي تحمل كذلك الكثير من المعاني الإنسانية، والتي تتلخص في وصايا أبي بكر الصديق، عندما يوصي جيوشه بمراعاة العمل الإنساني أثناء معاركهم مع الأعداء.

وحصل على تلك القلادة عدد من الملوك والزعماء والرؤساء أصحاب الأيادي البيضاء في ميدان العمل الإنساني على مستوى العالم، ومنهم الملك الراحل عبدالله بن العزيز آل سعود، رحمه الله، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وملك الأردن عبدالله بن الحسين.

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