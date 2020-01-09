فيديو .. وصول نجوم برشلونة وأتلتيكو مدريد لـ ملعب الجوهرة

المواطن - محمد سمعه

وصل نجوم فريقي برشلونة وأتلتيكو مدريد منذ قليل إلى ملعب الجوهرة المشعة، وذلك استعدادًا لمواجهة الفريقين بدور نصف النهائي ببطولة كأس السوبر الإسباني.

ونشر الحساب الرسمي للقنوات الرياضية السعودية فيديو من وصول نجوم الفريقين لملعب الجوهرة بجدة.

وفي وقت سابق، كشف المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني عن تشكيلة فريقه لمواجهة أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني اليوم الخميس.

وجاء تشكيل نادي برشلونة مكونًا من:

في حراسة المرمى: نيتو.

في خط الدفاع: بيكيه، خوردي آلبا، سيرجي روبيرتو، أومتيتي.

في خط الوسط: بوسكيتس، فرينكي دي يونج، أرتورو فيدال.

في خط الهجوم: ميسي، لويس سواريز، جريزمان.

أما المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب نادي أتلتيكو مدريد فاختار تشكيلة مكونة من:

في حراسة المرمى: أوبلاك.

في خط الدفاع: سافيتش، لودي، فيليبي، تريبير.

في خط الوسط: توماس، هيكتور هيريرا، ساول نيغويز، أنخل كوريا.

في خط الهجوم: موراتا، جواو فيلكس.

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