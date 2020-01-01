فيديو.. وفاة رئيس شركة أدوية أثناء تقديم نصائح عن الحياة المديدة

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

توفي رئيس لشركة منتجات صحية، على خشبة المسرح، بينما كان يُخاطب الجمهور حول نصائح عن طول العمر والحياة المديدة.



أفادت وسائل الإعلام الصين، أن وفاة تشن بيوين، 65 عامًا، كانت جراء إصابته بسكتة قلبية، وحرصت الشركة Zhongyi Health and Technology Company على التأكيد على أن الوفاة ليس لها علاقة بمنتجات الشركة.

وكانت الشركة قد تأسست في أغسطس، ومنتجها الرئيسي هو منشط بقيمة 75 دولارًا لكل زجاجة، يضم العشرات من الأعشاب الثمينة ويمكن أن يساعد في علاج النقرس.

وقال موظفو الشركة الصحية إن بيوين كان يحضر فعالية ترويجية للشركة، عندما فاجأه الموت.

ويُشاع أنه كان يمتلك ثروة قدرها ستة مليارات يوان (860 ألف دولار)، وكان شخصًا محبًا للخير، حيث تبرع بأكثر من 900 ألف يوان لبناء مدارس مجانية على مدار عشرات السنين.

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