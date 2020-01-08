فيديو .. وليد الفراج يرد على ناقد أساء للهلال

المواطن - محمد سمعه

رد الإعلامي وليد الفراج على إساءة الناقد الرياضي ماجد الفهمي لنادي الهلال، وذلك خلال إحدى حلقات برنامج “الدوري مع وليد”.

وكان ماجد الفهمي قال في حلقة بالبرنامج: إن الهلال يفوز بالبطولات عن طريق التحكيم، بجانب أن الأهلي ظُلم كثيرًا أمام الهلال تحكيميًّا، وخسر بطولات أيضًا بسبب القرارات التحكيمية الخاطئة.

ورد الفراج قائلًا: كلامي لا أخص به ماجد الفهمي رغم أنه لم يُوفق برأيه، ولكن البعض يحب أن “يشتغل في الأزرق”، ويُثير آراء الجماهير وهو يعلم تمامًا بأن رأيه خاطئ وليس صحيحًا ولكنه يقوله من جانب “العناد”.

وأضاف الفراج: الجميع يعلم قائمة بطولات الأندية ومن هو النادي الأكثر شعبية بالمملكة ومن الذي يليه، ولكن الجميع يقول ويُخطئ ويُثير الجماهير.

وكانت الجماهير الهلالية طالبت مجلس إدارة الهلال بتقديم شكوى ضد ماجد الفهمي مدشنة وسم “ماجد الفهمي يُسيء للهلال”، وذلك بعد أن قال إن بطولات وإنجازات نادي الهلال بالتحكيم.

وأبدت جماهير الراقي عقب مباراة الأهلي والهلال، غضبها الشديد من أداء الفريق، خاصة من أداء اللاعبين “السوري عمر السومة والرأس أخضري دجانيني تافاريس” حيث لم يظهر الثنائي بالأداء المتوقع منه، رغم إحراز السومة هدف الأهلي الوحيد في شباك الحارس عبدالله المعيوف.

ويبدو أن الانتقادات الحادة للسومة وتافاريس عقب نهاية مباراة الأهلي والهلال قد تدفع الثنائي للتفكير بالرحيل عن الراقي إما في يناير الجاري أو بعد نهاية الموسم الحالي.

ويبدو أن نتيجة مباراة الأهلي والهلال قد تكون بداية النهاية لجروس مع الأهلي، حيث من الممكن أن تتم إقالته قبل نهاية الموسم، إذا استمر أداء الأهلي في تراجع.

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