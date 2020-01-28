فيروس كورونا الجديد يصيب فندق الأثرياء في أستراليا

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

احتشد المسعفون الذين يرتدون ملابس وقائية من الرأس إلى أخمص القدمين، في فندق غولد كوست الشهير والمفضل عند نخبة المشاهير؛ لتطهير المكان، بعد أن وردت تقارير عن ظهور أعراض فيروس كورونا الجديد على أحد الضيوف.

وبحسب موقع ديلي ميل البريطاني، ذكر مصدر في الإسعاف أن المريض قد عاد مؤخرًا إلى غولد كوست من الصين وكان يظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا الجديد، ويعتقد أن الشرطة كانت موجودة للمساعدة في السيطرة على الحشود وإنشاء منطقة للحجر الصحي إذا لزم الأمر.

ويقع فندق غولد كوست الذي يستضيف نخبة المشاهير ومنهم تايلور سويفت، في ولاية كوينزلاند، أستراليا، وشهدت الولاية نفسها اشتباهًا في إصابة 6 أشخاص آخرين، وفي أستراليا، يوجد حاليًا أربع حالات مؤكدة.

وحتى الآن، قتل فيروس كورونا، 106 أشخاص في الصين وأصاب أكثر من 4500 شخص في 17 دولة، ويعمل العلماء على ابتكار دواء جديد، وتطوير لقاح من أجل الفيروس القاتل.

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