فيسبوك تعتذر بعد ترجمة اسم الرئيس الصيني إلى سُبة

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

اعتذرت شركة فيسبوك بعد أن ترجم الموقع اسم الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى سُبة شديدة الإهانة.

وتمت ترجمة المنشورات على منصة التواصل الاجتماعي من البورمية إلى الإنجليزية، أثناء زيارة الرئيس شي جين بينغ إلى ميانمار، جنوب شرق آسيا، واعتذرت الشركة عن الترجمة التلقائية وعما إذا كانت سببت أي مشاكل دبلوماسية مؤكدة على أن المشكلة تم حلها.

وكان الخطأ قد ظهر في اليوم الثاني من زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ، حيث وقَّع هو والمستشار الحكومي، أونغ سان سو كي، عشرات من الاتفاقيات التي تغطي خطط البنية التحتية الضخمة التي تدعمها بكين.

ونشر بيان الزيارة، سو كي، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، وتُرجم اسم الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى Mr. Shithole.

وتكررت الترجمة مرة أخرى في عنوان رئيسي للموقع الإلكتروني لإحدى الصحف الإخبارية، إيراوادي، وجاء فيها: حفل عشاء على شرف الرئيس Mr. Shithole.

ولم يكن من الواضح إلى متى استمرت المشكلة ولكن وظيفة ترجمة قوقل لم تظهر الخطأ نفسه.

وفي بيان، قال متحدث باسم فيسبوك: لقد قمنا بإصلاح مشكلة تتعلق بالترجمات البورمية إلى الإنجليزية، ونعمل على تحديد السبب لضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى، ونعتذر بصدق عن المشكلة.

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