فيصل بن بندر عن منتدى الرياض الاقتصادي: حدث مهم وتاريخي

المواطن - شرف الروقي - تصوير : هاشم القرني

افتتح الأمير فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض، منتدى الرياض الاقتصادي في دورته التاسعة، تحت مسمى اقتصاد أساسه الإنسان، وذلك في فندق هيلتون الرياض.

وقال الأمير فيصل بن بندر خلال كلمته في افتتاح المنتدى: إن المنتدى يأتي تزامنًا مع رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، واستضافة قمتها، وهو ما يشكل حدثًا مهمًّا وتاريخيًّا للمملكة.

وأشاد الأمير باستمرارية منتدى الرياض الاقتصادي في تقديم مساهماته المتميزة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية منذ تأسيسه، مشيدًا بمبادرة غرفة الرياض على تبني فكرة استقلالية المنتدى كمركز فكر اقتصادي إستراتيجي.

من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، عجلان العجلان على أن المنتدى وعبر دوراته السابقة أصبح يشكل حدثًا مهمًّا ينتظره المختصون والمهتمون؛ لما يمثله من منهجية علمية في تناوله للموضوعات والقضايا التي يطرحها.

وأكد العجلان أن المنتدى يعد رافدًا لاقتصاد المملكة الوطني ومصدر للمعلومة للقطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن دراسات المنتدى كان لها دور كبير في العديد من القرارات والإصلاحات التي تمت خلال السنوات الماضية.

ويسعى المنتدى لدراسة القضايا المؤثرة في الاقتصاد الوطني ومعوقات نموه وتحليلها والعمل على تذليلها، والاطلاع على التجارب العالمية والاستفادة منها.

ويستمر المنتدى لمدة ثلاثة أيام، كما يصاحب المنتدى جلسات حوارية تضم وزراء ومسؤولين من القطاعين العام والخاص، لمناقشة العديد من القضايا التي تتعلق بالاقتصاد الوطني.

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