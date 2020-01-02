فيصل بن تركي يُحفز نجوم النصر قبل السوبر

المواطن - محمد سمعه

حرص الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر الأسبق على الحضور إلى تدريبات أصفر العاصمة اليوم الخميس، وذلك لدعم وتحفيز نجوم النصر قبل مواجهة التعاون بعد غد السبت في بطولة كأس السوبر السعودي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر ” تويتر” صورًا من حضور فيصل بن تركي لدعم نجوم العالمي قبل مواجهة التعاون.

وفي وقت سابق، اتخذت إدارة نادي النصر قرارًا ذكيًّا؛ وذلك لتحفيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على الفوز بلقب كأس السوبر السعودي.

وقال الإعلامي أحمد الجدي عبر حسابه في تويتر: إن إدارة النصر قامت بإيداع راتب شهرين للاعبين اليوم الخميس تحفيزًا لهم قبل السوبر مع مطالبتهم بالفوز وتحقيق اللقب والتركيز داخل الملعب للانتصار.

ويطمح الفريق النصراوي، تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، في الظفر بلقب كأس السوبر السعودي للمرة الأولى في تاريخه. يذكر أن فوز النصر بلقب كأس السوبر السعودي سيضرب ثلاثة عصافير بحجر واحد بالنسبة للفريق النصراوي، حيث سيكون مؤشرًا يسمح للإدارة بتجديد عقد فيتوريا مع الفريق، كون وجوده يحقق للنادي النصراوي بطولات وألقاب. كذلك يضمن فوز النصر بلقب كأس السوبر السعودي التعاقد مع الصفقات القوية، حيث سيعلم جميع اللاعبين المرشحين للانضمام إلى النصر أن العالمي فريق ينافس على كل البطولات التي يشارك فيها، مما يضمن لهم الظهور والتألق بشكل قوي في حال الانضمام لبطل الدوري. وسيكون حصد لقب كأس السوبر السعودي بالنسبة للفريق النصراوي أمرًا جيدًا من الناحية المعنوية، وذلك من أجل المنافسة على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في موسم 2019- 2020.

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