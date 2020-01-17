فيصل بن خالد يوجّه بنقل الحميدي بالإخلاء الطبي إلى الرياض

وجّه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، بنقل المواطن الحميدي بن الأحيل البناقي بواسطة طيران الإخلاء الطبي إلى إحدى المستشفيات المتخصصة بمدينة الرياض لاستكمال علاجه.
وأكد أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان تولي كل أبنائها المواطنين والمواطنات عنايتها واهتمامها وتشدد على توفير الرعاية الصحية لكل المرضى وتوليهم جل العناية والاهتمام، سائلًا الله تعالى أن يمن على المواطن بموفور الصحة والعافية.
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الا لماذا لا يوفر إخلاء طبي في كل منطقة يكون جاهز عند الطلب وحسب حالة المريض ان كان يستدعي نقله يتم نقله ولا داعي لأخذ إذن من أمير منطقة ولا غيره
حفظ الله ارض الحرمين الشريفين
أرواحنا رخيصه لهذا البلد الطيبه
دام عزك يا سلمان الخير
شكرا لملك المملكه العربيه السعوديه
وولى عهده
وكل ألاسره
والشعب جميعآ
شكرا سلمان الخير
سلمان العطاء
سلمان الؤفاء
والاخاء
دمتم بعافية وصحه وسعاده
وحفظ الله الامن والامان
محبكم محمد سعيد ألقيسي
يماني الجنسيه
طيب ويش المانع من تطوير القطاع الصحي في جميع مناطق المملكة بحيث تسيرخدمات صحية موحدة من حيث الجودة والنوعية والتخصصات والأجهزة والكادر البشرى ولانحتاج بعد ذلك إخلاء طبي ولاانتظار لأشهر اولسنوات!!فالصحة هي أولى من اشياء تافهه يصرف عليها مليارات !!!.
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