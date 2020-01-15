فيفا يعلن استضافة ميلانو لنهائيات المونديال الإلكتروني

المواطن- مروة نبيل

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، اليوم الأربعاء، عن استضافة ميلانو، لنهائيات بطولة كأس العالم للفرق لكرة القدم الإلكترونية خلال الفترة من 7 إلى 9 فبراير بمشاركة 24 فريقًا.

ومن المقرر أن تُقام النسخة الرابعة من المونديال الإلكتروني بين أفضل الفرق المتأهلة في العالم، وستشهد منافسات فردية ومنافسات زوجية في لعبة “فيفا 20” الإلكترونية الخاصة بشركة “إي إيه سبورتس”.

ويشهد المونديال الإلكتروني مشاركة 3 فرق إيطالية، وهم؛ مكيرس وروما وكلاش، ليحظوا بدعم جماهيري كبير أمام الـ21 فريقًا من جميع دول العالم، ومنهم؛ ليون، ومانشستر سيتي، وبوروسيا مونشنجلادباخ، وبازل.

وقال رئيس كرة القدم الإلكترونية في الفيفا، أدريان رولي في بيان: “نحن فخورون بمشاركة أكثر من 190 فريقًا حول العالم في تصفيات هذا الموسم، أظهرت منافسات الزوجي وجود مستويات جديدة من الإثارة والتنافسية في نسخة العام الماضي وستثير بدون شك المشاعر بشكل كبير في نسخة هذا العام أيضًا”.

يُذكر أن مجموع جوائز بطولة كأس العالم للفرق لكرة القدم الإلكترونية يبلغ 100 ألف دولار، بالإضافة إلى منح نقاط تساعد اللاعب على التأهل للمونديال الإلكتروني في يوليو المقبل.

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