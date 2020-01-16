فيلانويفا أخلص للاتحاد فخطف قلوب الجماهير

المواطن - مروة نبيل

نجح التشيلي كارلوس فيلانويفا في كسب ود جماهير نادي الاتحاد، بعد تفانيه وإخلاصه طوال فترة لعبه في صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وكان نادي الاتحاد قد أعلن بالأمس عن إنهاء تعاقده مع فيلانويفا بالتراضي، لينضم النجم التشيلي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء بعقد يمتد لـ6 أشهر.

وداعًا فيلانويفا

وحرصت الجماهير على توديع النجم التشيلي عبر “تويتر”، ودشنت هاشتاق يحمل اسم وداعًا فيلانويفا وآخر باسم شكرًا فيلانويفا على موقع التدوينات القصيرة، وشهدا تفاعلًا كبيرًا من مشجعي العميد.

وأثنت الجماهير على أداء فيلانويفا مع العميد، مؤكدة أنه كان خير قائد سواء داخل الملعب أو خارجه، كما أشادت بأخلاقه وعدم افتعاله لأي أزمة خلال السنوات التي ارتدى فيها قميص الاتحاد ليكون واحدًا من أبرز محترفيه في التاريخ.

وأبدى النجم التشيلي حزنه للرحيل عن صفوف الاتحاد ووجه رسالة إلى الجماهير عبر حسابه على “تويتر”، وقال: “أشكركم جميعًا على كل ما قدمتوه لي، ولا سيما مجلس الإدارة وكافة اللاعبين”.

وأضاف قائلًا: “والشكر الأكبر أوجهه لجماهير نادي الاتحاد طوال الثلاث سنوات والنصف وأغادر اليوم وأحمل معي ذكريات رائعة.. لن أنسى تجربتي مع الفريق وشكرًا لكم مرة أخرى وأتمنى للفريق كل التوفيق في المستقبل”.

وأعاد النجم التشيلي نشر الفيديو الذي نشره حساب نادي الاتحاد الرسمي على “تويتر”، لتوجيه الشكر إليه، وقال: “شكرًا.. هذا مدهش أتمنى لك الأفضل إلى الأبد، أنا فخور بأن أكون جزءًا صغيرًا من تاريخك الضخم.. حظًا سعيدًا للنمور”.

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