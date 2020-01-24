فيلانويفا سلاح الفيحاء الجديد

المواطن - مروة نبيل

تنتظر جماهير نادي الفيحاء ظهور النجم التشيلي كارلوس فيلانويفا مع الفريق الأول لكرة القدم خلال مباراة التعاون اليوم.

وكان نادي الاتحاد قد أنهى تعاقده مع فيلانويفا بالتراضي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لينضم النجم التشيلي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء بعقد يمتد لـ6 أشهر.

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بالتشيلي فيلانويفا بعد تألقه اللافت مع الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين، ووصفته بـ”مورد التمريرات”.

وأضافت “أوبتا”: “منذ بداية موسم 2016/2017، صنع لاعب كارلوس فيلانويفا 24 هدفًا في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.. لوزينيو لاعب الوحدة هو الوحيد الذي صنع أكثر 26 هدفًا”.

ويلعب الفيحاء ضد التعاون اليوم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تابعنا على تواصل معنا على