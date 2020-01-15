فيلانويفا في طريقه إلى الفيحاء

المواطن-مروة نبيل

يبدو أن التشيلي كارلوس فيلانويفا في طريقه إلى الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأعلن حساب الرياضية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، عن اتفاق نادي الفيحاء مع التشيلي كارلوس فيلانويفا للانضمام إلى صفوفه رسميًا.

وكانت تقارير صحافية قد ربطت بين فيلانويفا والانتقال إلى صفوف التعاون في الميركاتو الشتوي الحالي، ولكن يبدو أن الفيحاء نجح في خطف النجم التشيلي في اللحظات الأخيرة.

وينتهي تعاقد كارلوس فيلانويفا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بعد 6 أشهر، ولم يُجدد عقده حتى الآن، وأصبح لا يُشارك بشكل أساسي في تشكيلة المدرب الهولندي هينك تين كات.

وسبق أن دشنت جماهير نادي الاتحاد هاشتاق يحمل اسم وداعًا فيلانويفا عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بعد انتشار أنباء أن مباراة الفتح في كأس خادم الحرمين الشريفين هي الأخيرة للاعب التشيلي مع العميد.

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