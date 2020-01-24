فيلانويفا .. هدف ورقم مميز

المواطن - مروة نبيل

تألق نجم الفريق البرتقالي الجديد، التشيلي كارلوس فيلانويفا خلال مباراة الفيحاء والتعاون المقامة الآن، ونجح في تسجيل هدف فريقه الوحيد في الشوط الأول.

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بانطلاقة فيلانويفا مع الفيحاء بعد انضمامه إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأضاف حساب “أوبتا” الرسمي: “سجل كارلوس فيلانويفا أول هدف له بقميص الفيحاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من أول محاولة تسديد له مع فريقه الجديد.. انطلاقة”.

ويلعب الفيحاء ضد التعاون على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهى الشوط الأول بتقدم سكري القصيم بنتيجة 2/1.

وكان التشيلي فيلانويفا قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء بعقد يمتد لـ6 أشهر، بعدما أنهى تعاقده مع الاتحاد بالتراضي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

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