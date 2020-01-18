فيها تتجمَّد رموش العيون .. أين أبرد قرية في الأرض؟

المواطن - متابعة

في قرية أويمياكون، البرد ليس أمرًا عاديًّا؛ إذ تتجمد فيها رموش العيون، كما تعد لسعة الصقيع من المخاطر الداهمة المستمرة، وعادة ما تبقى السيارات مُدارة حتى وإن لم تكن تُستخدم خشية أن تتوقف البطاريات بسبب درجات الحرارة.

وتبلغ درجة الحرارة في أويمياكون سالب 58 درجة فهرنهايت في الشتاء، وقد تصل في بعض الأحيان إلى 70 درجة تحت الصفر، وهي أقل درجة حرارة تُسجَّل في مكان مأهول في نصف الكرة الشمالي.

وأويمياكون هي إحدى المستوطنات الروسية التي تضم 500 مواطن في إقليم ياقوتيا الروسي، ونالت شهرة عالمية باعتبارها أبرد مستوطنة بشرية دائمة في العالم.

وبسبب الطقس القاسي لا تنمو محاصيل هناك، فيما يعتمد أهلها على لحوم الأيائل والخيل، ويبلغ طول النهار في هذه القرية ثلاث ساعات بالشتاء، ويصل إلى 21 ساعة في الصيف الذي لا يمكن أن تتعدى فيه درجة الحرارة 30 درجة.

مشاكل قرية أويمياكون:

يواجه السكان هناك بعض المشكلات المزعجة من تجمُّد أحبار الأقلام، والتصاق النظارات على الأوجه، وسرعة نفاد بطاريات الطاقة في الهواتف والسيارات، كما أن الهواتف لا تلتقط التغطية من شبكات الاتصالات؛ بسبب الظروف شديدة البرودة.

أما المشكلة الأكثر إزعاجًا هو أنه يستغرق دفن الموتى 3 أيام على الأقل؛ إذ يجب إذابة الجليد بالفحم المشتعل قبل حفر الأرض.

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