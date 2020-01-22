في أول تصريح له.. وزير المالية اللبناني يحذر من الإفلاس

المواطن - متابعة

قال وزير المالية في الحكومة اللبنانية الجديدة، غازي وزني، إن بلاده تعيش أزمة مالية ونقدية لم تشهدها من قبل، وستحتاج للدعم الخارجي والداخلي للخروج من تلك الأزمة وإلا ستتعرض للإفلاس.

وأضاف بحسب “رويترز”، أن لبنان تعيش في انكماش اقتصادي ويتعين على الحكومة الجديدة أن تضع خطة وبرنامج إنقاذ شامل من أجل استعادة الثقة والخروج من تلك الأزمة.

وأوضح أن لبنان ستواجه مشكلة كبيرة إذا لم تحصل على دعم خارجي، موضحا أن استحقاق اليوروبوند “السندات الأوروبية”، خلال شهرين، ويجب على الحكومة الجديدة اتخاذ قرارا بشأنها.

يذكر أن رئيس الوزراء اللبناني المكلف حسان دياب، أعلن يوم أمس، تشكيلة الحكومة الجديدة، والمكونة من 20 حقيبة وزارية، والتي جاءت بعد أكثر من شهر من المفاوضات المتعثرة، وسط تظاهرات شعبية كبيرة.

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