في ذكرى رحيله.. عبدالرحمن بن سعود رمز الرياضة السعودية
يظل الذهبي الذي يستوطن الذاكرة

في ذكرى رحيله.. عبدالرحمن بن سعود رمز الرياضة السعودية

2020/01/19
الساعة 11:48 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

نشر بدر العساكر، مدير مكتب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مقطع فيديو يستذكر فيه إنجازات الأمير عبد الرحمن بن سعود واصفاً إياه بـ رمز الرياضة السعودية.

وقال العساكر في تغريدة له عبر حسابه على موقع “تويتر” جاء فيها “أستذكر الأمير عبدالرحمن بن سعود رمز الرياضة السعودية كان حضوره شُعلة انتصارات وحديثه يرجح موازين الحماسة صنع روحاً للمنافسات وفريقاً كبيراً”.

وأضاف ” وإن مرت 16 عاماً على رحيله يرحمه الله يظل الذهبي الذي يستوطن الذاكرة”.

 

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