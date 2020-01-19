في ذكرى رحيله.. عبدالرحمن بن سعود رمز الرياضة السعودية

المواطن - الرياض

نشر بدر العساكر، مدير مكتب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مقطع فيديو يستذكر فيه إنجازات الأمير عبد الرحمن بن سعود واصفاً إياه بـ رمز الرياضة السعودية.

أستذكر الأمير #عبدالرحمن_بن_سعود

رمز الرياضة السعودية كان حضوره شُعلة انتصارات

وحديثه يرجح موازين الحماسة صنع روحا للمنافسات.. وفريقا كبيرا

وإن مرت 16 عاما على رحيله يرحمه الله

يظل الذهبي الذي يستوطن الذاكرة. pic.twitter.com/PxxDZMmO2y — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) January 17, 2020

وقال العساكر في تغريدة له عبر حسابه على موقع “تويتر” جاء فيها “أستذكر الأمير عبدالرحمن بن سعود رمز الرياضة السعودية كان حضوره شُعلة انتصارات وحديثه يرجح موازين الحماسة صنع روحاً للمنافسات وفريقاً كبيراً”.

وأضاف ” وإن مرت 16 عاماً على رحيله يرحمه الله يظل الذهبي الذي يستوطن الذاكرة”.

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