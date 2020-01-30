في 4 دقائق.. الوحدة يتقدم والاتفاق يتعادل

بدأت مباراة الاتفاق ضد الوحدة المقامة الآن على ملعب الأمير محمد بن فهد بشكل سريع، حيث نجح الفريقان في هز الشباك مبكرًا، لتصبح النتيجة 1/1 عند الدقيقة 11.
ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في هز الشباك عند الدقيقة السابعة عن طريق يوسف نياكاتي، قبل أن يُسجل الاتفاق التعادل في الدقيقة 11 عن طريق لاعبه سليمان دوكارا.
🎥| فيديو
هدف #الوحدة الأول سجله يوسف نياكاتي في الدقيقة 7
#الاتفاق_الوحدة #دورينا_الأغلى #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين#MBSLeague#الدوري_السعودي_للمحترفين pic.twitter.com/G1CE23iv1A
— #الدوري_السعودي_للمحترفين 🇸🇦 (@SPL) January 30, 2020
ويلعب الاتفاق ضد الوحدة الآن ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويطمح الفريقان لتسجيل مزيد من الأهداف وخطف الثلاث نقاط.
وقبل مباراة اليوم، يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 نقطة، فيما يحتل الوحدة المركز الرابع برصيد 27 نقطة.
🎥| فيديو
هدف #الاتفاق الأول سجله سليمان دوكارا في الدقيقة 11
#الاتفاق_الوحدة #دورينا_الأغلى #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين#MBSLeague#الدوري_السعودي_للمحترفين pic.twitter.com/3n7jYd9uAD
— #الدوري_السعودي_للمحترفين 🇸🇦 (@SPL) January 30, 2020
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