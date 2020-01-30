في 4 دقائق.. الوحدة يتقدم والاتفاق يتعادل

المواطن - مروة نبيل

بدأت مباراة الاتفاق ضد الوحدة المقامة الآن على ملعب الأمير محمد بن فهد بشكل سريع، حيث نجح الفريقان في هز الشباك مبكرًا، لتصبح النتيجة 1/1 عند الدقيقة 11.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في هز الشباك عند الدقيقة السابعة عن طريق يوسف نياكاتي، قبل أن يُسجل الاتفاق التعادل في الدقيقة 11 عن طريق لاعبه سليمان دوكارا.

ويلعب الاتفاق ضد الوحدة الآن ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويطمح الفريقان لتسجيل مزيد من الأهداف وخطف الثلاث نقاط.

وقبل مباراة اليوم، يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 نقطة، فيما يحتل الوحدة المركز الرابع برصيد 27 نقطة.

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