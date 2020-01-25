معظمهم من النساء والأطفال

قائد عسكري يعترف بقتل 1000 شخص عام 1981

2020/01/25
الساعة 11:35 صباحًا
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
0
طباعة
صورة لعظام ضحايا مذبحة الموزوت
المواطن - المتابعة

كشف الجنرال المتقاعد، خوان رافائيل بوستيلو، يوم أمس الجمعة،  عن مسؤولية القوات المسلحة في السلفادور، عن مذبحة شهيرة وقعت عام 1981، خلال الحرب الأهلية في البلاد، راح ضحيتها أكثر من 1000 شخص.

وبحسب ما قاله القائد السابق للقوات الجوية أمام المحكمة يوم أمس، فإن كتيبة “أتلاكاتل” نفذت مذبحة “الموزوت” في شرق السلفادور، تلك المذبحة التي قتل فيها القرويون العزل من السلاح، موضحا أن معظم الضحايا كانوا من النساء والأطفال.

وأوضح خلال جلسة المحكمة في بلدة سان فرانسيسكو جوتيرا في مورازان، أن تلك المذبحة تمت بأوامر من الكولونيل دومينجو مونتيروسا قائد كتيبة أتلاكاتل، لافتا إلى أنه لم يشارك في تلك المذبحة.

وكان تقرير للأمم المتحدة أوضح قيام جنود بتعذيب وإعدام أكثر من ألف شخص من سكان الموزوت والقرى المحيطة بها في منطقة مورازان، أثناء بحثهم عن متمردين في شهر ديسمبر من عام 1981، بأمر من مونتيروسا الذي لقى حتفه بعد المذبحة بثلاثة سنوات، إثر انفجار طائرة هليكوبتر كان على متنها.

وأعيد فتح القضية عام 2016، حيث يتم محاكمة 16 مسؤولًا عسكريًا، منهم وزير الدفاع السابق جوليرمو جارسيا، لتورطهم في تلك المذبحة.

ودارت الحرب الأهلية في السلفادور بين عامي 1980 و1992 بين متمردين يساريين والجيش السلفادوري، تلك الحرب التي أودت بحياة  75 ألف شخص، واختفاء ثمانية آلاف آخرين.

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • 10 معلومات عن رئيس السلفادور نجيب بوكليلي
    •
  • الفلسطيني بوكيلي يتصدر النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة بالسلفادور
    •
  • حماد الرويلي يقدم أوراق اعتماده سفيرًا غير مقيم لدى السلفادور
    •
  • إيقاف ثنائي السلفادور 9 مباريات بسبب الواقعة المثيرة
    •
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :