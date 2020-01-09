قاضية أمريكية تتعافى من السرطان بعمر 86 عامًا

المواطن - متابعة

أعلنت قاضية المحكمة الأمريكية العليا، بيدر غينسبورغ، البالغة من العمر 86 عامًا أنها تعافت للمرة الأخيرة من مرض السرطان.

وأعلنت غينسبورغ قائلة: “أنا تحررت تمامًا من السرطان ولم يسجل أي أثر للأورام الخبيثة في جسمي”.

جدير بالذكر أن بيدر غينسبورغ، أصيبت عام 1999 بمرض سرطان القولون وخضعت للعلاج الكيميائي وعملية جراحية، ثم أجريت لها عام 2009 عملية جراحية أخرى بعد إصابتها بسرطان البنكرياس، واكتشف لديها عام 2018 مرض سرطان الرئة، وأعلنت أنها تعرضت للعلاج الإشعاعي لمدة 3 أسابيع.

بينما أفادت وسائل الإعلام الأمريكية بأن غينسبورغ، لم تغب عن جلسات المحكمة العليا خلال تلك الفترة إلا بضع مرات.

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