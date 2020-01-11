قانون أمريكي قد يسجن مستخدمي الهواتف الذكية دون سن 21 عامًا

المواطن - متابعة

تقدم عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية فيرمونت جون رودجيرز، بمشروع قانون يجرم استخدام الهواتف الذكية لمن هم دون 21 عامًا ويفرض عقوبات بالسجن لمدة عام كحد أقصى أو غرامة مالية قدرها ألف دولار أو كليهما.

ويتألف مشروع القانون من صفحتين فقط، والهدف منه تسليط الضوء على مخاطر الهواتف الذكية على المراهقين كالتنمر والتطرف واستخدام الهاتف أثناء القيادة.

ولا يتوقع السيناتور صاحب مشروع القانون تمريره وتطبيقه فعلاً، إلا أنه تقدم به لإثبات وجهة نظر وتسليط الضوء على رأيه حول مخاطر استخدام الهواتف الذكية من قبل الشباب.

والفكرة من مشروع القانون هذا احتجاج على قانون آخر تم اعتماده مؤخراً يحظر بيع الأسلحة لمن هم دون 21 عاماً ما لم يتخذوا إجراءات السلامة، حيث يرى أن الهواتف الذكية أخطر من الأسلحة.

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