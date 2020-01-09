قبل السوبر الإسباني بجدة .. برشلونة لا يخسر ضد أتلتيكو

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد اليوم، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني بجدة.

برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

وكشف حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن نتائج برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في آخر 5 مواجهات جمعت بينهما في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي أظهرت تفوق الفريق الكتالوني.

وانتهت مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد بالتعادل الإيجابي لهدف لكل منهما، قبل أن ينجح الفريق الكتالوني في الفوز بهدف دون رد في موسم 2017/ 2018.

وخيم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على نتيجة مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد موسم 2018/ 2019، قبل أن يفوز الفريق الكتالوني بثنائية دون رد، وواصل البارشا تفوقه وتغلب على الروخي بلانكوس بهدف نظيف الموسم الحالي.

ويطمح لاعبو الفريق الكتالوني لمواصلة تألقهم خلال مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد اليوم، أملًا في خطف بطاقة التأهل إلى نهائي السوبر الإسباني بجدة، فيما يسعى الروخي بلانكوس لتعويض خسائره والإطاحة بالبارشا.

السوبر الإسباني

ومن المقرر أن يواجه الفائز من مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد اليوم، الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني بجدة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد قد نجح في الفوز على فالنسيا بالأمس بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتأهل إلى نهائي كأس السوبر الإسباني بجدة، وشهدت المباراة تألقًا لافتًا من لاعبي المرينغي.

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