قبل السوبر الإسباني بجدة.. سجل الأبطال آخر 5 مواسم
تنطلق البطولة بشكلها الجديد اليوم

قبل السوبر الإسباني بجدة.. سجل الأبطال آخر 5 مواسم

2020/01/08
الساعة 2:26 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير انطلاق منافسات كأس السوبر الإسباني بجدة اليوم بمشاركة 4 فرق للمرة الأولى في تاريخ البطولة، وهم برشلونة، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد وفالنسيا.

السوبر الإسباني بجدة

وكشف حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن سجل الأبطال في آخر 5 مواسم قبل انطلاق كأس السوبر الإسباني بجدة اليوم.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد في التتويج بلقب كأس السوبر الإسباني عام 2014، قبل أن يتوج أتلتيك بلباو بالبطولة في 2015، وخطف برشلونة اللقب في 2016.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد باللقب في 2017، وحصد برشلونة البطولة العام التالي، ويأمل الفريق الكتالوني أن يُحافظ على لقبه في كأس السوبر الإسباني بجدة التي تنطلق منافساتها، اليوم.

 

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