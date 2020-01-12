قبل مباراة ريال مدريد وأتلتيكو .. ماذا أرسل الريال للاتحاد ؟

المواطن - محمد سمعه

حرص الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد على إرسال رسالة لنادي الاتحاد، وذلك قبل إقامة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو اليوم الأحد بنهائي السوبر الإسباني.

وكان الحساب الرسمي لـ ريال مدريد عبر تويتر وجه رسالة لنادي الاتحاد قبل مباراة ريال مدريد وأتلتيكو قائلًا: شكر خاص للاتحاد على كرم الضيافة والاهتمام الذي قام به جميع العاملين بالنادي ونهنئهم على المرافق الرائعة التي تدربنا فيها خلال الأسبوع.

وعلى الفور رد حساب نادي الاتحاد قائلًا: “مرحبًا بكم بيننا ونشكر لكم مشاعركم ونتمنى لكم التوفيق، نورتونا”.

ومن المقرر إقامة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو، اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.

وقبل إقامة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو، كان الريال تأهل إلى نهائي السوبر الإسباني بعد إقصاء نادي فالنسيا في دور نصف النهائي بثلاثية مقابل هدف يوم الأربعاء الماضي، بينما جاء تأهل نادي أتلتيكو مدريد بعد الفوز على برشلونة بثلاثية مقابل هدفين يوم الخميس الماضي.

وستكون “القنوات الرياضية السعودية” هي الناقل الحصري لـ مباراة ريال مدريد وأتلتيكو، حيث يتنافس فريقا مدينة مدريد على نيل لقب السوبر الإسباني الذي يُقام للمرة الأولى بنظام الفرق الأربعة في السعودية.

وستبدأ مباراة ريال مدريد وأتلتيكو على ملعب الجوهرة المشعة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة، وفي تمام السابعة مساءً بتوقيت إسبانيا.

جدير بالذكر أن مباريات ريال مدريد وأتلتيكو دائمًا تتمتع بالإثارة والندية القوية بين الفريقين.

تعادل سلبي في الدور الأول

وكانت مباراة ريال مدريد وأتلتيكو التي أُقيمت في الدور الأول من بطولة الدوري الإسباني موسم 2019- 2020 انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث أُقيمت المباراة على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل الأتلتيكو.

وفي ظل التحضير للموسم الحالي، كانت مباراة ريال مدريد وأتلتيكو الودية التي أُقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية انتهت بفوز الأتلتيكو بسباعية مقابل ثلاثة أهداف.

وسيغيب عن مباراة ريال مدريد وأتلتيكو كل من “البلجيكي إدين هازارد والفرنسي كريم بنزيمة والويلزي غاريث بيل”؛ بسبب الإصابة.

تصرف غريب من سيميوني

وقبل إقامة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو، أقدم الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب الأتلتيكو على تصرف غريب مع مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي؛ حيث لم يُصافحه عقب نهاية مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في نصف نهائي السوبر الإسباني.

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