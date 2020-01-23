قبل مواجهة الأهلي.. أهداف الداودي الأكثر حسمًا

المواطن - مروة نبيل

يُقدم المغربي جلال الداودي مستوى مميزًا مع الرائد في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك قبل مباراته ضد النادي الأهلي اليوم.

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بالمستوى الذي يُقدمه الداودي مع الرائد هذا الموسم، ووصفت أهدافه بـ”الثمينة”.

وأضافت “أوبتا”، أن أهداف جلال الداودي الخمسة حصدت 8 نقاط للفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أكثر من أي لاعب آخر لفريقه في البطولة هذا الموسم.

الرائد ضد الأهلي

ويحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية مباراة الرائد ضد الأهلي اليوم ضمن منافسات الجولة الـ15 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الرائد ضد الأهلي اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالراقي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 26 نقطة بالتساوي مع الفريق الريداوي صاحب المركز الرابع.

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