قبل مواجهة الأهلي.. طموح لاعبي الهلال يتغلب على الإرهاق

المواطن - مروة نبيل

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الأهلي اليوم على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”.

وتأتي مباراة الهلال ضد الأهلي ضمن منافسات المواجهات المؤجلة من الجولة الـ11 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، نظرًا لانشغال الزعيم بالمشاركة في دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية.

الطموح يتغلب على الإرهاق

وتحدث الإعلامي الرياضي نبيل نقشبندي عن مباراة الهلال ضد الأهلي قائلًا: “الرغبة والطموح تغلب الإرهاق بعد اللقب الآسيوي الغالي لنادي الهلال .. والإصابات مشكلة إضافية للفريق”.

وتابع خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”: “أتوقع أن ينتهي الكلاسيكو بين الهلال ضد الأهلي بالتعادل.. ما فيه كلاسيكو في المملكة الخمس سنوات الأخيرة إلا الهلال والأهلي”.

وفي السياق ذاته، قال الإعلامي محمد الخميس: “الهلال سيفتقد كثيرًا لإدواردو والكوري هيون اليوم أمام الأهلي.. الهلال الآن يدفع ثمن اللقب الآسيوي بالإرهاق والإصابات”.

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