قبل مواجهة الرائد.. الأهلي يُعاني خارج أرضه

المواطن - مروة نبيل

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للظهور بشكل مميز ضد الرائد اليوم، وتحقيق الفوز لمواصلة التقدم في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويلعب الرائد ضد الأهلي عند الساعة 8:10 مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المباريات الثلاث التي لعبها خارج أرضه تحت قيادة المدير الفني كريستيان جروس في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، ما يزيد من صعوبة مباراته ضد الرائد اليوم.

ويطمح السويسري جروس في كسر سلسلة الهزائم خارج ملعبه في مباراة الأهلي ضد الرائد اليوم، خاصة أنه لم يتعرض للخسارة سوى مرتين فقط خارج أرضه خلال فترتيه السابقتين في تدريب الراقي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 26 نقطة بالتساوي مع الرائد صاحب المركز الرابع.

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