قتلى وجرحى في إطلاق نار وسط سياتل الأميركية

المواطن - متابعة

أكدت الشرطة في مدينة سياتل الأميركية اليوم الخميس، أن شخصاً واحداً على الأقل لقي حتفه وأصيب 6 في واقعة إطلاق نار بوسط المدينة، مضيفةً أنها تبحث عن مشتبه بهم.

ولم ترد على الفور سوى تفاصيل قليلة بشأن الواقعة، لكن قناة تلفزيون محلية قالت إن الحادث وقع في ساعة ذروة المرور المسائية، ونقلت عن‭‭ ‬‬شاهد قوله إنه سمع إطلاق نار ورأى عشرات الأشخاص يركضون، بحثاً عن ساتر يحميهم من الرصاص.

وقال: “كانت هناك حالة من الذعر التام.. لم أرَ شيئاً كهذا من قبل”.

وذكرت إدارة الشرطة على “تويتر” أن الضباط والمسعفين يقدمون الرعاية اللازمة للضحايا في موقع الحادث.

ولفتت شرطة سياتل على “تويتر”: “المحققون يباشرون التحقيق بعد إصابة 6 أشخاص في حادث إطلاق نار وسقوط قتيل”. وأضافت: “لاذ المشتبه به بالفرار من المكان”.

وصرحت متحدثة باسم مركز “هاربورفيو” الطبي بأنه تم نقل 7 ضحايا إلى قسم الطوارئ بالمستشفى في أعقاب إطلاق النار. ولم تقدم تقريراً على الفور عن حالتهم.

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