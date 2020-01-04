قتلى وجرحى من ميليشيا الحوثي الإرهابية بنيران الجيش اليمني

قتلى وجرحى من ميليشيا الحوثي الإرهابية بنيران الجيش اليمني

2020/01/04
الساعة 11:37 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - واس

قُتل وأصيب عدد من مليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية في معارك مع وحدات من الجيش اليمني، في محافظتي الجوف وتعز اليمنيتين.
وأفاد مصدر في الجيش بأن قوات الجيش اليمني استهدفت مجموعة من عناصر المليشيا كانت تحاول زراعة ألغام أرضية في محافظة تعز حيث أسفر الاستهداف عن مصرع قائد المجموعة وجرح اثنين آخرين، فيما لاذ البقية بالفرار.
وفي الجوف شن الجيش اليمني، قصفًا مدفعيًا لتجمع لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في مديرية المتون كانت تحاول التقدم باتجاه مواقع في جبهة حام شمالي المديرية, مما أدى إلى تكبيد المليشيا الحوثية خسائر في صفوفها ولاذ من نجا منهم بالفرار.

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