قتل فتاةً.. القبض على ثلاثيني أطلق النار على مركبة بالظهران
أصيبت مواطنتان وقائد السيارة الهندي

قتل فتاةً.. القبض على ثلاثيني أطلق النار على مركبة بالظهران

2020/01/21
الساعة 11:32 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - واس

ضبطت شرطة الشرقية مواطنًا أطلق النار على مركبة عائلية في الظهران.

وصرح المتحدث الأمني لشرطة المنطقة الشرقية أن الجهات الأمنية أوقفت صباح أمس مواطنًا ثلاثينيًا بعد قيامه بإطلاق النار على مركبة عائلية خاصة بحي الفاخرية بالظهران، أسفرت عن وفاة فتاة وإصابة اثنتين جميعهن مواطنات في العقد الثالث من العمر وإصابة قائد المركبة من الجنسية الهندية.

وقام المختصون بالشرطة باتخاذ الإجراءات اللازمة ونقل المصابين إلى الجهات الصحية لتلقي العناية الطبية اللازمة، وإحالة المتهم وملف القضية إلى النيابة العامة بالمنطقة.

 

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