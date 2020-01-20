قتيلان و5 مصابين بإطلاق نار على حفل موسيقي بتكساس

المواطن - متابعة

قتل شخصان وأصيب 5 في إطلاق نار خلال حفل موسيقي في ملهى فينتورا بمدينة سان أنطونيو في ولاية تكساس الأمريكية.

وقال رئيس شرطة المدينة: “كان هناك شجار بين مجموعة من الناس في النادي، فأقدم شخص واحد على إطلاق النار، وبدأت بعد ذلك حالة من الهرج والمرج”.

وأشار إلى أن شخصًا مات على الفور، وتوفي شخص آخر في المستشفى في وقت لاحق متأثرًا بجراحه، ووفقًا لـ مكمانوس، فإن القتلى والمصابين نتيجة إطلاق النار كانوا عملاء منتظمين للنادي.

وتبحث الشرطة حاليًا عن المشتبه به الذي تمكن من الفرار من مسرح الجريمة.

تابعنا على تواصل معنا على