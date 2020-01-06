قتيل فيلا نانسي عجرم بستاني لديهم لم يحصل على أجره!

المواطن - متابعة

كشف موقع جسر السوري عن مفاجأة جديدة كبرى بشأن مقتل لص على يد زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، زعم اقتحامه للمنزل عنوة في محاولة سرقتهم.

وأجرت الصحيفة السورية حوارًا مع عائلة القتيل الذي تم إطلاق النيران عليه من قبل فادي الهاشم، حيث أكدوا أن فقيدهم محمد حسن الموسى، ومواليده 1989 لم يكن لصًّا بل عمل لدى الفنانة اللبنانية “بستاني” وفني صيانة لفترة طويلة، ولديه مستحقات متأخرة لدى عائلة الفنانة لم يتحصل عليها.

وتابعوا أن هذا ما اضطر انتظار زوج الفنانة نانسي عجرم بصحبة أفراد الأمن لمدة خمس ساعات قبل أن يقتحم الحديقة لمواجهة الدكتور فادي الهاشم زوجها.

وضم التقرير الذي أعدته الصحيفة السورية، آراء أهالي قرية بسقلا في كفر نبل بمحافظة إدلب مسقط رأس الضحية، الذين أكدوا على سمعته الجيدة وسط الأهالي.

كما نقل التقرير بعض التهديدات التي أطلقها الضحية باقتحامه الفيلا لمواجهة فادي الهاشم من أجل مستحقاته المتأخرة، بعد أن فقد الأمل في مقابلته وديًّا من أجل أمواله نظير عمله كـ”بستانى وفني صيانة” لعدة أشهر بدون مقابل.

وبحسب آخر المستجدات، تم نقل زوج الفنانة نانسي عجرم الدكتور فادي الهاشم إلى مستشفى الحياة في لبنان، وسيبقى بها حتى صباح يوم غد الثلاثاء لإنهاء إجراءات التحقيق معه.

وكشفت مصادر لصحف لبنانية، أن القتيل في منزل نانسي عجرم أصيب بـ16 رصاصة، وتبين لاحقًا أن السارق كان بحوزته مسدس غير حقيقي لكن زوجها لم يدرك ذلك، وأن قرار القاضية غادة عون باحتجاز الهاشم لا يعنى أنه سيدان بجريمة قتل إنما لاستكمال التحقيقات ولتوضيح ملابسات القضية.

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