قذائف وإصابات ودوي الإنذار في السفارة الأمريكية ببغداد

المواطن - متابعة

ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها، أنه سُمع دوي انفجارات في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد.

وأفادت بسقوط 3 صواريخ كاتيوشا في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد، فيما أصيب مدنيين بسقوط صاروخ على منزل سكني مقابل السفارة الأمريكية في بغداد.

وأكدت وقوع إصابات في منطقة الجادرية قرب الجسر المعلق المؤدي إلى السفارة الأمريكية في بغداد، فيما ذكرت مصادر عراقية أنه أصيبت عائلة بأكملها بسقوط صاروخ.

وفي وقت سابق، قال حسن دهقان المستشار العسكري لقائد الثورة الإيرانية، خامنئي: إن الرد على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني سيستهدف مواقع عسكرية أمريكية.

وقُتل سليماني في عملية أمريكية قرب مطار بغداد فجر الجمعة برفقة عدد من قادة الحرس الثوري الإيراني والحشد الشعبي العراقي.

وتابع دهقان في تصريحات مع CNN قائلًا: “الأمر الوحيد الذي يمكنه إنهاء هذه المرحلة من الحرب هو أن يتلقى الأمريكيون ضربة مساوية للضربة التي قاموا بها وبعدها عليهم ألا يسعوا إلى تجديد الدورة”.

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