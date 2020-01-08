قرار حمدالله يحرمه من اللعب في إنجلترا

المواطن - محمد سمعه

تسبب المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في حرمان نفسه من الانتقال واللعب في الدوري الإنجليزي، وذلك بعد قراره الأخير الذي اتخذه حول مسيرته مع المنتخب المغربي.

وكان حمدالله اتخذ قرارًا في نوفمبر الماضي باعتزال اللعب دوليًا مع المنتخب المغربي، وذلك بعد استبعاده من قائمة أسود الأطلس التي شاركت في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 التي أُقيمت في مصر.

وبعد تولي المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش تدريب المغرب، لم يتم استدعاء حمدالله لوجود خلافات بين اللاعب والجهاز الفني، ليحسم حمدالله الجدل باعتزاله الدولي.

وفي السياق ذاته قال الإعلامي أحمد الجدي عبر حسابه الرسمي في تويتر: مصدر مختص بالأندية الأوروبية والدوري الإنجليزي ووكالة اللاعبين قال لي بأن حمدالله لا يستطيع اللعب للدوري الإنجليزي، لأنه لا يستطيع أي لاعب غير أوروبي أن يلعب بالدوري الإنجليزي إلا في حال مثّل منتخب بلاده بنسبة 75% في آخر ثلاث سنوات، لذلك كل ما ذُكر عن انتقال حمدالله لنادي أستون فيلا عارٍ من الصحة.

وكان حمدالله انضم إلى صفوف نادي النصر في صيف 2018 قادمًا من صفوف نادي الريان القطري، وقيل إن أحد الأندية الإيطالية يهتم بضم حمدالله قبل أن يجدد الأخير عقده مع بطل السوبر السعودي لمدة ثلاث سنوات مؤخرًا.

يذكر أن حمدالله تُوج يوم السبت الماضي بلقب السوبر مع النصر على حساب نادي التعاون.

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