قرار صادم من برشلونة تجاه نجم الفريق

المواطن - مروة نبيل

كشف تقرير صحافي، اليوم الأربعاء، عن موقف إدارة برشلونة من تجديد عقد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، الأوروغوياني لويس سواريز خلال الفترة المقبلة.

وكان لويس سواريز صاحب الـ33 عامًا قد انضم إلى صفوف برشلونة الإسباني في 2014 قادمًا من ليفربول الإنجليزي بصفقة بلغت قيمتها 81 مليون يورو، ويمتد تعاقده مع الفريق الكتالوني حتى شهر يونيو عام 2021،

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إلى أنه على الرغم من السجل التهديفي المميز للأوروغوياني سواريز، إلا أن نادي برشلونة لن يتواصل مع وكيل اللاعب لتجديد العقد.

وأضافت الصحيفة الإسبانية: “اتجاه برشلونة في الوقت الحالي هو التعاقد مع مهاجم من الطراز العالمي”.

ولفت التقرير الإسباني إلى أن عقد سواريز سينتهي بعد أن يتخطى الـ34، وهو سن مناسب له للعب في دوريات أقل حدة من إسبانيا مثل الدوري الأمريكي، حيث تلقى خلال الفترة الأخيرة عدة عروض.

وحصل سواريز على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني شهر ديسمبر الماضي، حيث لعب دورًا رئيسيًا في الأهداف العشرة الأخيرة لفريق برشلونة في الليغا، بعدما سجل 4 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.

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