قرار صادم من مايكروسوفت لمستخدمي ويندوز7

المواطن - متابعة

أعلنت شركة مايكروسوفت أن “ويندوز7” أحد أشهر أنظمة التشغيل في العقد الماضي، سيتوقف عن الحصول على الدعم التقني، ليصبح مستخدموه أكثر عرضة لهجمات قراصنة الإنترنت.

وبحسب موقع “نت ماركت شير”، فإن واحدًا من كل أربعة حواسب آلية في العالم لا تزال تعمل بنظام تشغيل “ويندوز7” رغم تحذير شركة (مايكروسوفت) قبل عام أنها ستتوقف عن تحديث النظام.

واقترحت الشركة على مستخدمي “ويندوز7” عبر موقعها الإلكتروني خيارين، الأول هو تحديث نظام التشغيل الخاص بهم لنسخة أحدث إذا كانوا يملكون حاسبًا مر على شرائه أقل من ثلاثة أعوام، أو يبتاعون حاسبًا جديدًا.

تابعنا على تواصل معنا على