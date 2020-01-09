قرار يُريح الهلال بعد شكوى التعاون

المواطن - محمد سمعه

وضع نادي الهلال نفسه في أزمة، وذلك بعد إعلان تعاقده أول أمس الثلاثاء مع اللاعب مدالله العليان من صفوف نادي التعاون لمدة ثلاثة مواسم.

وفكرت إدارة التعاون في تقديم شكوى ضد الهلال، بسبب انتقال العليان لبطل آسيا قبل انتهاء فترة ثلاثة أشهر من انتظاره تجديد عقده مع النادي التعاوني قبل التفكير في الانضمام لأي فريق آخر.

ووفقًا لـ ” الشرق الأوسط” فإن إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل اتخذت قرارًا بالتفاوض مع إدارة التعاون لشراء المدة المتبقية من قيمة عقد العليان مع سكري القصيم.

وتحدث أحمد الأمير القانوني والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن هذه أزمة نادي التعاون ومدالله العليان عبر حسابه الخاص على “تويتر”.

وأعاد الأمير نشر تصريح الناقد الرياضي محمد الشيخ على هذه الأزمة، حيث قال: “بحسب معلوماتي أن الشرط بين التعاون واللاعب مدالله التعاون بالعقد هو أفضلية التجديد والفيفا لا يقبل هذا النوع من العقود لا بد من تحديد المبالغ المالية.. عبر الفيفا أو اتحاد الكرة، اللاعب سيكسب”.

وعلق الأمير على تصريح الشيخ قائلًا: “الجديد في القانون الرياضي؛ نصوص قانونية جديدة في هذا المقطع! يا عزيزي إذا كان اللاعب والنادي من نفس الاتحاد الأهلي العضو في فيفا فإنه لا يحق لأي منهما الاحتكام للجان القانونية في فيفا”.

وتابع الخبير القانوني تغريدته قائلًا: “سبق أن ذكرنا النص القانوني الذي تم مخالفته في هذه الحالة.. بعض الفلسفة ترهقك”.

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