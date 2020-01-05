قراصنة إيرانيون يخترقون موقعًا إلكترونيًا للحكومة الأمريكية

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

تم اختراق موقع إلكتروني تديره الحكومة الأمريكية من قِبل مجموعة تدعي أنها تمثل الحكومة الإيرانية.

وجاء في بيان الاختراق لموقع البرنامج الفدرالي لمكتبة الإيداع (فيدرال ديبوسيتري لايبريري بروغرام) fdlp.gov: “بسم الله.. اخترق من قراصنة الإنترنت الإيرانيين هذا فقط جزء صغير من قدرة إيران، نحن دائما على استعداد.

وأُرفق البيان برسم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يتلقى لكمة من إيران وتحيط به صواريخ تحلق في الجو، بحسب ما نقل موقع ديلي ميل البريطاني.

وبرنامج FDLP تم إنشاؤه لجعل منشورات الحكومة الفيدرالية متاحة للجمهور دون أي تكلفة.

وقد جاء ذلك بعد اختراق المواقع الإلكترونية بشكل مماثل لعدد من الكيانات الغامضة وغير الحكومية، بما في ذلك البنك التجاري بسيراليون، وشركة تايوان لونغ مينغ تكنولوجي، ومنظمة حماية حقوق الإنسان في الهند، وشركة بيغوايز البريطانية .

وحذر خبراء أمنيون من أن الهجمات الإلكترونية يمكن أن تكون جزءًا من الانتقام الإيراني للهجوم الجوي الأمريكي الذي أسفر عن مقتل اللواء قاسم سليماني.

وُيعد القراصنة الإيرانيون من بين أكثر المتسللين عدوانية في العالم ويمكن أن يضخوا برامج ضارة تؤدي إلى اضطرابات كبيرة في القطاعين العام والخاص في الولايات المتحدة، وتشمل أهدافهم المحتملة منشآت التصنيع ومصانع النفط والغاز وأنظمة النقل.

وحذر أحد كبار مسؤولي الأمن السيبراني في الولايات المتحدة الشركات والوكالات الحكومية من توخي الحذر الشديد.

ويُذكر أن في عامي 2012 و 2013، وردًا على العقوبات الأمريكية، نفذ متسللون مدعومون من إيران، سلسلة من هجمات إلكترونية أطاحت بالمواقع الإلكترونية للبنوك الأمريكية الكبرى بما في ذلك بنك أوف أمريكا وبورصة نيويورك بورصة نازداك.

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