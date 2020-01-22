قرقاش: نبارك للمملكة تأهل الأخضر الأولمبي لأولمبياد طوكيو
إنجاز كبير تحقق بالجهد والمثابرة وبالتوفيق والنجاح

قرقاش: نبارك للمملكة تأهل الأخضر الأولمبي لأولمبياد طوكيو

2020/01/23
الساعة 1:34 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

بعث وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الخميس، برسالة تهنئة إلى المملكة عقب تأهل المنتخب الوطني الأولمبي إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 ووصوله إلى المباراة النهائية من بطولة كأس الأمم الآسيوية تحت 23 عامًا.

وقال قرقاش، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر: ”من دولة الإمارات نبارك الإنجاز الكبير للمملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة تأهل المنتخب السعودي الأولمبي لأولمبياد طوكيو 2020، إنجاز كبير تحقق بالجهد والمثابرة وبالتوفيق والنجاح”.

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