قصة مؤثرة لعروسين على متن الطائرة الأوكرانية المنكوبة

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

عروسان و4 أصدقاء، صعدوا جميعًا على متن طائرة الأوكرانية؛ للاحتفال بحفل الزفاف السعيد الذي جمع بين أراش بورزارابي، 26 عامًا، و بونيه غورغي، 25 عامًا، وتعهدا فيه بألا يفرقهما شيء سوى الموت الذي كان على بُعد دقائق فقط منهما.

وبعد 5 دقائق من البسمات والضحكات والأجواء السعيدة بين الجميع، انفجرت الطائرة المنكوبة لتخلف وراءها 63 كنديًا من بين 176 راكبًا.

كان الزوجان من طلاب علوم الكمبيوتر من جامعة ألبرتا في كندا، ومعهم 4 أصدقاء، لينقلب الفرح إلى خبر مأساوي لجميع العائلات، والعالم أيضًا.

وقالت الجامعة الكندية إن الزوجين كانا يدرسان للحصول على درجة الدكتوراه، وأصدقاؤهما من أقسام مختلفة من الجغرافيا والتسويق، وآخر يدرس دراسات عليا في مجاله.

وكان العديد من الضحايا جنسيتهم كندية، لكن لهم أصول في إيران، ويمضون العطلة هناك لزيارة عائلتهم، وتتراوح أعمارهم بين عام واحد و50 عامًا، وكان أيضًا من ضمن الضحايا، عائلة كاملة مكونة من 4 أفراد، بيدرام موسوي وزوجته موجان دينيشماند، وابنتيهما الصغيرتين داريا ودارينا.

ويُذكر أن الرحلة PS752 سقطت بعد دقائق فقط من مغادرتها مدرج مطار الخميني الدولي.

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